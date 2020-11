1









Domani sera l'Uruguay affronterà il Brasile in una sfida prestigiosa valida per le Qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2022. La nazionale verdeoro è a punteggio pieno dopo le prime tre giornate, ma anche l'Uruguay è in un buon momento. Tra i giocatori più in palla c'è Rodrigo Bentancur, che nella Juventus sta sgomitando nelle rotazioni di Pirlo a centrocampo e nel match di domani sfiderà i compagni di club Danilo e Arthur. Ieri Bentancur ha postato su Instagram una foto del suo allenamento con l'Uruguay, col messaggio "In preparazione per giocare contro il Brasile".