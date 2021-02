Rodrigo Bentancur, a JTV, ha parlato di Verona-Juve.



ATTEGGIAMENTO - "Oggi con una mentalità al 150%. Sarà la cosa più importante, in una partita tosta e complicata. Loro fanno una partita fisica, ecco il loro gioco. L'abbiamo provato in allenamento, vincendo le seconde palle: Dobbiamo lavorare molto bene su quello. Poi fare il nostro gioco e cercare i tre punti.



VERONA - "Credo che faranno il solito gioco, uomo contro uomo. Cercheranno l'uomo alto così come fatto finora. Abbiamo preparato la partita, ognuno sa cosa fare. Portiamo a casa i tre punti".