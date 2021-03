Cosa succede con il centrocampo della Juventus? Come racconta La Gazzetta, tanto dipenderà dalle offerte che arriveranno ai bianconeri. Perché se Rabiot può essere confermato, Ramsey ha certamente meno chance. E poi c'è Bentancur: non è più considerato un incedibile, "in caso di offerta interessante potrebbe partire". L'uruguaiano era un punto fermo con Sarri ma non sta avendo lo stesso rendimento con Pirlo. Per quanto riguarda il suo peso a bilancio, la Juventus ha già ammortizzato l'acquisto e nel suo caso potrebbe fare una plusvalenza. E a quel punto il club potrebbe aggiungere un'altra mezzala solo se ci fosse un'altra partenza. Il nome? Houssem Aouar.