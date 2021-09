Rodrigo, centrocampista della Juventus, ha parlato a Dazn prima del Milan: "La verità è che non ci abbiamo pensato. E' una partita difficile, lo sappiamo, la cosa più importante è prenderci i tre punti in casa. Sappiamo i loro punti forti, quindi dobbiamo fare la nostra partita e prenderci la vittoria.- Sì, non dobbiamo lasciargli fare le ripartenze, che sono il punto più forte, poi dobbiamo fare una partita alta e prestare attenzione, avere 4 occhi ognuno.- No, è una bellissima partita da vivere. Oggi mi tocca iniziare nell'undici titolare quindi sono molto contento, la squadra è carica".