100 presenze. Ormai è un senatore. Rodrigo Bentancur continua a stupire la Juventus, e anche contro il Lecce ha fornito una prestazione di assoluto livello. "Grande vittoria stasera - ha scritto l'uruguaiano sui social -, sono molto felice di aver raggiunto le 100 presenze con la maglia della Juventus. Fino alla fine". Poche parole, ché l'uruguaiano da sempre predilige i fatti. Anche da Sarri sono arrivate lodi per l'ultima partita: "E' stato lui a darci la carica dopo i primi 20 minuti". Di sofferenza, ma non per Rodrigo.



L'INFORTUNIO - Il centrocampista è uscito intorno al sessantesimo per un problema agli adduttori. Sarri, in conferenza, ha spiegato il problema: "​Ha avuto un crampo ad un adduttore e quindi ho preferito non andare a rischiarlo oltre visto il calendario".