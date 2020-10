"Non vedo l’ora di giocare con questo kit @Pharrell !!". Così ha parlato Rodrigo Bentancur sui suoi social, presentando il quarto completo della Juventus in questa stagione. Di cosa si tratta? Di una rivisitazione di Pharrell Williams della seconda maglia del 2015-16: "La storia è ciò che plasma il futuro e, a volte, per guardare avanti, prima dobbiamo guardare indietro - ha detto il produttore -. La parte più importante del processo di creazione di questa collezione è stata l'apprendimento delle eredità di ogni club e di come ogni momento decisivo della loro storia fosse catturato e preservato da una prospettiva di design. Ciascuna delle nuove maglie è il simbolo dell'eredità dei cinque club e una vera celebrazione dell'universalità dello sport".



DOUGLAS COSTA - Nei commenti, a parte un po' di emoji di apprezzamento arrivate da Danilo, anche il brasiliano Douglas Costa l'ha preso di mira: "Perché questa faccia seria?". E' tutto qui in basso.