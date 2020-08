38









Tutto della Juventus. Non c'erano dubbi, ma adesso si sono proprio azzerati: i bianconeri stanno per eliminare la clausola pro Boca che pesava sul contratto di Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano, reduce da una stagione spaziale che l'ha lanciato in cima alle gerarchie del centrocampo oggi di Andrea Pirlo, aveva infatti una clausola secondo cui il club torinese avrebbe dovuto pagare il 50% derivante dalla possibile cessione del giocatore. Anche per questo, per Fabio Paratici 'Benta' è sempre stato fuori da ogni discorso di mercato.



LA FORMULA - Secondo quanto riportato da Tuttosport, per eliminare la clausola la Juventus ha stipulato un accordo che prevede il pagamento di 2 milioni di euro per 8 anni. Il totale è una semplice operazione matematica: 16 milioni di euro promessi agli argentini, che avranno così un fisso direttamente in arrivo da Torino. Non è stato facile arrivare a questa soluzione: dal Boca, di fatto, l'apertura è arrivata solo in queste ultime settimane.