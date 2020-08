Si parla molto delle cessioni della Juventus, soprattutto in un reparto delicato come il centrocampo. Ieri su Instagram è spuntata una storia che vede protagonisti tre elementi della mediana della Juventus, in occasione dell'allenamento. Si vede Rodrigo Bentancur fare un saluto da lontano, accanto a lui Miralem Pjanic e Aaron Ramsey. L'uruguayano, che la Juve ha valorizzato molto e che si vuole tener stretto, ha pubblicato la story e taggato Pjanic e Ramsey: il bosniaco è già stato ceduto al Barça nello scambio con Arthur, mentre il futuro del gallese è ancora incerto.