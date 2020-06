Toccherà ancora a Rodrigo, lì nel mezzo. Sarri ha scelto: Bentancur sarà il regista della Juve 2.0, al centro della squadra e del progetto da palla veloce. L'uruguaiano, come racconta il Corriere dello Sport, sta crescendo e il tecnico toscano non scosta gli occhi; semmai si concentra ulteriormente. Dopo aver usurpato il trono di Pjanic nella sfida contro l'Inter, il classe '97 aspetta adesso la consacrazione. Anche in termini di contratto. Il Barcellona infatti ha bussato alla porta bianconera: ha fatto il suo nome prima di virare su Pjanic, ma da Torino non c'è intenzione di mollare il colpo. Purtroppo per Paratici, resiste ancora la clausola inserita nel contratto d'acquisto con il Boca: un corrispettivo del 50% della futura rivendita agli Xeinezes. Tanto, troppo: così i bianconeri stanno versando 2 milioni a stagione al club argentino.