E' ancora in piena fase di 'lotta', Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano, infatti, è sempre alle prese con il problema al piede. 'C'è un buco', ha sottolineato ieri Andrea Pirlo, che ha lodato la forza del numero 30, bravo a stringere i denti e a fornire una prestazione di qualità e quantità in una gara non semplice come quella di San Siro. Bentancur approfitterà della squalifica, 'accumulata' dai troppi cartellini gialli, e riposerà nel prossimo match della Juventus, sabato contro la Juventus. Dopo la sfida con i giallorossi, dovrebbe essere definitivamente reintegrato. Sulla forma fisica, la partita del Meazza ha già ampiamente raccontato...