Domani la Juventus ha l’occasione di chiudere il discorso qualificazione alle fasi eliminatorie della Champions League. L’accesso matematico dipenderà anche dal risultato di Dinamo Kiev-Barcellona, ma in ogni caso tre punti contro il Ferencvaros farebbero dormire sonni tranquilli a Pirlo e squadra. È l'occasione per ipotecare il discorso Champions League, ma anche l'occasione per Bentancur per rilanciarsi in ottica futura. Perché Pirlo sta pensando di concedergli una chance da titolare, che l’uruguaiano non può assolutamente steccare dopo un inizio di stagione passato da seconda scelta. Lui corre e suda sui campi della Continassa per recuperare la miglior condizione fisica, mentre a casa alimenta il suo amore con la bellissima Melany, fidanzata più che orgogliosa della sua carriera in bianconero. Tutta in divenire.



