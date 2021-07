Provaci ancora,. E provaci forte. Perché mai come quest'anno può arrivare una consacrazione soltanto sfiorata con Sarri, non esattamente centrata sotto la gestione Pirlo. Si era fatto anche il nome dell'uruguaiano per il mercato in uscita della Juventus, e invece - secondo quanto riportato anche da Tuttosport - il mediano è stato 'bloccato' anche dalla volontà di Massimiliano Allegri. Che lo ritrova e che vuole farlo arrivare al top. "Non da regista", come disse nell'ormai celebre intervista al Club di Caressa.Ecco, niente regista. Questo è assodato. E dove lo piazzerà, allora, il nuovo e vecchio allenatore della Juventus? Tornerà ai tempi della mezzala di quantità, magari con compiti d'inserimento - elemento assolutamente mancato nell'ultima stagione -: sotto Allegri, Bentancur ha avuto una crescita rapida e sempre progressiva. Pian piano, tanti compiti della mediana sono stati affidati all'estro dell'uruguaiano. Ma non da faro, semmai da onda d'urto verso gli avversari.