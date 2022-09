L'inizio, la rabbia accumulata dalla Salernitana, la dimostrazione che sì, la Juventus può essere altro. Anche altro, nonostante i propri limiti.: ha segnato Milik dopo quattro minuti e quaranta più tardi ha pareggiato Joao Mario su ingenuo calcio di rigore. Eccole, tutte le difficoltà: non chiuderla, perdersi in un bicchiere, l'errore di un istante che genera nervosismo e provoca discontinuità.Ora la Juve ha una grande occasione: non chiudersi a chiave nelle proprie incertezze, continuare a giocare come sa e come ha dimostrato di poter fare. Concedendosi anche una giusta sofferenza. E perdonando Miretti, una ragazzata utile nel percorso.