Più di 8 anni fa. L'ultimo Juve-Benfica riporta alla Juve di Conte, all'Europa League e a uno 0-0 in semifinale che vale l'eliminazione per i bianconeri. Una gara d'attacco, ma spenta, che la Juve pareggiò uscendo a pochi passi dalla finale allo Stadium. Era il maggio 2014, la Juve scendeva in campo così:3-5-2 - Buffon, Caceres, Bonucci, Chiellini, Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah, Llorente, Tevez. All. ConteSubentrati: Giovinco, Osvaldo, Marchisio.