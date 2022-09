La Juventus questa sera affronterà il Benfica nella seconda gara del girone di Champions League. In campo alle 21 all'Allianz Stadium, ecco alcuni numeri sui singoli protagonisti, da Juventus.com:"Westonha segnato nella sconfitta per 2-1 della Juventus contro il Paris Saint-Germain: potrebbe diventare solo il terzo giocatore americano a segnare in due gare consecutive di Champions League, dopo Fabian Johnson (novembre 2015) e Christian Pulisic (marzo 2022)".