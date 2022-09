Si accendono i riflettori sull'Allianz Stadium. Ritorna la Champions League per la prima gara in casa di questa stagione. La Juventus ancora ferma a zero punti complice la sconfitta contro il Paris Saint Germain rimediata al Parco dei Principi la scorsa settimana. Allo Stadium alle ore 21.00 i bianconeri affronteranno il Benfica e come dichiarato da Danilo in conferenza l'obiettivo è quello di vincere per accaparrarsi i primi tre punti di questa fase ai giorni di UCL.



JUVE - Un sorriso per Massimiliano Allegri che recupera Angel Di Maria ma probabilmente partirà dalla panchina. Assenti però Alex Sandro, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. Tra i pali dovrebbe agire ancora Perin. Allegri va verso un 3-5-2.

DOVE VEDERE LA PARTITA - Il calcio d'inizio è alle ore 21.00 e sarà visibile su Amazon Prime Video. In gallery le probabili scelte di formazione in vista della gara.