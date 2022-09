E ora la crisi è aperta. Cadono un po' tutti, si salvano solo in tre. Le pagelle dei quotidiani nella nostra gallery.Marcatori: pt 4' Milik (J), 44' Joao Mario rig. (B); st 10' Neres (B).Assist: pt 4' Paredes.Juventus (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado (13' st De Sciglio), McKennie, Paredes, Miretti (13' st Di Maria), Kostic (25' st Kean); Milik (25' st Fagioli), Vlahovic. A disp. Pinsoglio, Garofani, Gatti, Rugani, Soulé, Barbieri. All. Allegri.Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino Luis, Fernandez (36' st Aursnes); Neres (36' st Chiquinho), Rafa Silva (41' st Diogo Gonçalves), Joao Mario (41' st Draxler); Gonçalo Ramos (36' st Musa). A disp. Leite, Gilberto, Rodrigo Pinho, Ristic, Brooks, Henrique Araujo, Paulo Bernardo. All. Schmidt.Arbitro: Zwayer (Germania)Var: Dankert (Germania).Ammoniti: pt 26' Bah (B), 42' Miretti (J), 45' Perin (J), 45' Joao Mario (B); st 14' Danilo (J), 28' st Paredes (J), 40' Florentino Luis (B).