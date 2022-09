Finiscono i sognidella? Mettiamola così: pure se dovesse trovare una qualificazione insperata, surreale, dai larghi tratti del miracolo, questa versione dei bianconeri che crolla in casa per 2-1, sotto i colpi del Benfica non meriterebbe altra strada se non quella del crollo. Pensateci: è l'unico modo per ricostruire, buttando giù le fondamenta.Profondo rosso, come le maglie dei portoghesi. Profondo rosso, perché anche sul futuro iniziano a esserci seri dubbi: non c'è più margine di crescita, c'è soltanto da tirare i remi in barca e fare una profonda riflessione, su ogni parte in causa.La Juve che esce dallo Stadium, tra i fischi di sgomento e la gioia lusitana, è la versione più brutta degli ultimi anni.