Stecca l'esordio casalingo stagionale in Champions League la Juventus. Il peggiore della gara è stato Dusanche non ha trascinato la sua signora in una gara molto difficile. Di seguito le sue pagelle dai principali quotidiani sportivi italianiStecca al debutto casalingo stagionale in Champions League. Si fa imbrigliare da Antonio Silva, che ci mette poco a prendergli le misure, non tira mai in porta. A secco da tre partite consecutive, che differenza con MilikLui a tenere palla fatica fin dall'inizio, confermandosi in un momento nero. Nervoso, non gli esce niente e quando gli riesce qualcosa, il tocco sottomisura per il 2-2, è cancellato dal fuorigioco di De Sciglio che l'aveva servito. In preoccupante involuzione, lui e Allegri devono lavorare per invertire questo processo perchè è troppo importante per la JuveLà davanti finisce per andare a sbattere contro il muro del Benfica, la porta quasi non la guarda. A guardar la partita a essere sostituito doveva essere lui e non Milik.