Mattiaè stato uno dei migliori in campo nella gara di ieri sera contro il Benfica. Il portiere schierato dal primo minuto per l'assenza di Szczesny. Di seguito le sue pagelle dai principali quotidiani sportivi italianiDue interventi in sicurezza su Ramos in avvio, poi si mette l'elmetto. Salvato dal palo, nulla può sul rigore ma nel finale evita un passivo più pesante con diverse buone parate. Giallo per la baruffa con Joao Mario.- Salva il primo tiro di Rafa Silva, non può nulla sulla ribattuta di Neres. Ancora decisivo su Silva al 16' e su Neres 23'. Di più non gli si può chiedere.Para il parabile, non può nulla sul rigore né sulla respinta a botta sicura di Neres.