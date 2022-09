Leandroè uno dei pochi a salvarsi secondo i principali quotidiani sportivi italiani dalla sconfitta di ieri sera della Juventus in Champions League contro il Benfica. Queste le sue pagelle:Una delle poche note liete della serata soprattutto nei primi 25 minuti: sua la punizione assist per la testa di Milik, fa parecchio anche in fase di copertura ma sbaglia anche lui in occasione del 2-1.Nel primo tempo aveva preso in mano la squadra come mai finora, ma l'errore sull'azione dell'1-2 quando alza le braccia per chiamare il fallo anziché contrastare Fernandez è grave e pesante. Ripresa in sofferenza, patisce Fernandez.Tutti i palloni passano da lui, che sa sempre come gestirli ma finisce per predicare nel deserto. Prezioso sulle situazioni di palla inattiva, ma Rafa Silva sembra un problema senza soluzione.