L'inesperienza di Fabiosi è notata in occasione del contatto valso il calcio di rigore per il, poi trasformato da Joao Mario. Il centrocampista cresciuto nelle giovanili bianconere deve ancora maturare secondo i principali quotidiani italiani. Di seguito la sua pagella:Alla lunga sta cedendo il passo alle insicurezze dei suoi 19 anni, suo il fallo da rigore e suoi anche troppi errori in fase di impostazione.Un buon inizio tra inserimenti e chiusure prima del naufragio. Ingenuo sul fallo da rigore, che gli costa anche il giallo, rischia pure il secondo e non va in pressione sull'azione del 2-1. Sostituito.Quantità e qualità, poi paga l'inesperienza quando al 41' commette fallo da rigore su Ramos che sta andando all'esterno dell'area. Accusa il colpo e in 5 minuti perde una palla pericolosa in area, poi rischia il secondo giallo per una trattenuta.