Autore dell'unica rete dellaieri in Champions League, l'attaccante polacco Areksi è dimostrato probabilmente il migliore in campo contro il. Questa la sua pagella dai principali quotidiani sportivi italiani:La girata di testa con cui trova il gol dopo quattro minuti è tutt'altro che semplice. Conferma di essere molto più di un attaccante di scorta. Più mobile e utile di Vlahovic, unico neo della serata: la palla persa in occasione del 2-1.Pronti via e bissa il colpo di testa vincente di domenica sera. Punto d'appoggio sempre prezioso, anche se nella metà del primo tempo fatica a tenere palla. Vlachodimos gli nega il raddoppio nella ripresa. Anche lui però ha le sue colpe sull'azione del raddoppio quando a contrasto con Fernandez lascia andare anziché fare fallo.In stato di grazia, gli bastano 4 minuti per trovare il gol del vantaggio con una perfetta girata di testa. Doveva essere il vice-Vlahovic, ha fatto capire ben presto di poter essere la sua spalla ideale e forse qualcosa di più. Esce lui, ma era il migliore là davanti.