Subentrato, rientrante dall'infortunio ma poco incisivo. Angel Di Maria ha provato a dare il suo contributo alla Juventus nella gara contro il Benfica. Nota negativa le mancate scuse sotto la curva al termine della gara. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi all'attaccante argentino:È la carta della disperazione di Allegri che lo butta in campo nella ripresa pur sapendo che ha poca autonomia. Serve un buon pallone a Bremer che lo spreca.Calcia su Vlachodimos da buona posizione, ma porta verve e serve a Bremer la palla del possibile 2-2.Non sta in piedi, prova a innescarsi quando ha la palla ma di fatto sembra in campo per onor di firma.