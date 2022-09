Esordio casalingo amaro per lain Champions League. Sconfitta per mano del Benfica e ancora ferma a zero punti nel girone. Uno dei peggiori è stato Juan, di seguito la sua pagella dai principali quotidiani sportivi italiani.Inizia rubando qualche pallone ma la benzina gli dura pochissimo. Si vede che non è in condizione dal fatto che non riesce più a saltare l'uomo. In compenso si fa saltare e combina pasticci in fase difensiva.Copre tutta la fascia ma negli ultimi 30 metri non riesce mai ad essere incisivo, confermando di aver perso, almeno in questo inizio stagione, quello spunto che lo rendeva speciale. Ora è cursore di fascia.In crisi, gli manca sempre lo spunto nel breve per saltare l’uomo, in difficoltà anche quando viene puntato lui