Le lacrime di Leonardoal termine della gara contro il Benfica, sotto la curva della Juventus, hanno lasciato tutti senza fiato. Il difensore è stato protagonista di una prestazione sufficiente. Di seguito le sue pagelle dei principali quotidiani sportivi italiani:Male nell'azione che porta al vantaggio del Benfica, si rialza subito e cerca di tenere a galla la squadra come può: deviazione miracolosa su Bah e tante chiusure preziose.Soffre in campo aperto ma mette più di una pezza ad inizio ripresa, quando la Juve rischia il tracollo.- Cerca di tenere alta la tensione anche nei momenti di difficoltà, centrale nella difesa a tre può mascherare una condizione non ottimale, due super interventi per evitare il gol dell’1-3 quando la Juve fa acqua da tutte le parti.