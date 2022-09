L'episodio chiave é il rigore dato su fallo di Miretti, dopo il richiamo del Var. Decisione giusta del sestetto arbitrale, qualche dubbio in più sulla battuta di Joao Mario che si ferma nella rincorsa.85' - Cartellino giallo per Florentino Luis82' - Gol annullato a Vlahovic per fuorigioco72' - Ammonito Paredes per fallo a centrocampo59' - Ammonito Danilo che stende Neres53' - Intervento a forbice di enzo Fernandez su Paredes, l'arbitro non ammonisce45' - Animi agitati dopo il gol, Perin ammonito45' - Joao Mario batte il rigore, ferma la rincorsa e fa gol, ma l'arbitro non fa ripetere43' - Contatto Miretti-Gonçalo Ramos, l'arbitro lascia correre ma viene richiamato dal Var: cambia la decisione in campo, rigore per il Benfica29' - Contatto tra Grimaldo e Cuadrado nell'area lusitana, l'arbitro lascia correre a ragione25' - Entrataccia di Bah su Miretti, giusto il giallo5' - Stacco di testa imperioso di Milik per il gol del vantaggio: tutto regolare