Sembrava tutto fatto per il trasferimento di Mattia Perin al Benfica. Poi le visite mediche hanno fatto saltare l'affare, almeno per ora. La Juventus comunque sta trattando nuovamente l'uscita del proprio tesserato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, dovrebbe verificarsi un meeting con il club portoghese per cercare di ridiscutere l'operazione e capire se ci sono ancora margini di trattativa. Alla riunione parteciperà anche l'agente di Perin, Alessandro Lucci.