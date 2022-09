È stato reso noto il programma della vigilia di Juventus-Benfica, match della seconda giornata di Champions League in programma mercoledì 14 settembre all'Allianz Stadium. La squadra di Allegri svolgerà la rifinitura martedì 13 alle 11.30, poi il mister interverrà in conferenza stampa alle 14.30 dello stesso giorno. Programma inverso per il Benfica di Schmidt, che che parlerà alle 18.15 e poi dirigerà l'allenamento dei suoi alle 19, allo Stadium,