Pieno centro di Torino, in una giornata di pioggia e comunque determinante. Laaffronterà ilquesta sera, una partita "importante ma non decisiva" secondo Massimiliano, che punta ai 10 punti per superare il turno. Va da sé: è quasi un match point, o comunque un'ottima occasione di poter riscattare inizio di stagione complicato ed essenzialmente il ko di Parigi.Intanto, verso ora di pranzo, aldi, nel cuore della città, le delegazioni dis'incontreranno. Prevista naturalmente la presenza di Rui Costa, presidente del club lusitano; per i bianconeri, presenti Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene.Ecco FOTO e VIDEO dell'incontro.