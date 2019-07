Si va verso la rottura. Quello tra Perin e il Benfica è un matrimonio che molto probabilmente non si farà: decisione maturata nel weekend appena trascorso, durante il quale i dirigenti juventini hanno provato a mediare con i colleghi portoghesi, pur rimanendo saldamente sulla propria posizione. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la pace tra i bianconeri e il club lusitano non è dunque arrivata, né passi in avanti sono stati fatti. Perin rientrerà ora alla Continassa e ricomincerà il lavoro personalizzato. Un salto al J Medical, poi al centro d'allenamento. Aspettando una soluzione. CI RISIAMO - Già, ma quale soluzione? Il Benfica ha chiesto che Perin venga curato dalla Juve, cercando inoltre di stravolgere un accordo già preso. CM entra nel dettaglio: prestito con diritto di riscatto, magari rimandando il trasferimento alla sessione di mercato invernale. No, la Juve non è stata al gioco dei biancorossi. E ora aspetta nuove offerte. Porto e Monaco sembrano interessate, e Mendes resta sullo sfondo. Saranno giorni caldi.