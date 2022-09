Come racconta Gazzetta, quota 100 di Angelnell’Europa che conta arriverà, forse, contro la squadra con cui ha debuttato. Il Fideo ieri si è allenato col resto del gruppo e Massimiliano Allegri ha confermato che sarà convocato per la partita contro il Benfica, secondo test di Champions e già quasi da dentro o fuori. «Devo decidere se farlo giocare dall’inizio o no», ha bluffato l’allenatore bianconero, anche se in realtà l’argentino, appena recuperato dopo un problema all’adduttore, difficilmente partirà titolare.