In casa Juve si sta cercando di smaltire la rabbia accumulata ieri sera per quanto accaduto nella sfida contro la Salernitana, quando Madama si è vista annullare la rete della vittoria al 95', per un fuorigioco assolutamente inesistente di Leonardo Bonucci. Non c'è tempo però per piangersi addosso, perchè mercoledi allo Stadium arriveranno i portoghesi del, in quella che sarà la seconda gara del girone di Champions. Intanto, è stata da poco definita la squadra arbitrale che dirigerà l'incontro e il fischietto del match verrà affidato a. Quest'ultimo sarà coadiuvato dai guardalinee Stefan Lupp e Marco Achmuller; quarto uomo Sven Jablonski, al Var Bastian Dankert e Marco Fritz.