Quando è il momento di prendersi responsabilità, Leonardonon si tira indietro. Il capitano dellalo ha dimostrato anche martedì sera, dopo la sconfitta incontro il, presentandosi ai microfoni dei giornalisti presenti all'Allianz Stadium dopo essersi mostrato in lacrime sotto la curva bianconera. A svelare un retroscena su quanto accaduto a bordocampo è stato Alessandro, intervenuto al programma radiofonico Tutti Convocati: "Alle interviste finali a bordocampo stava arrivando, Bonucci lo ha fermato e ha detto: "Stasera tocca a me perchè sono il Capitano". Mi è piaciuto molto", ha raccontato il cronista, che poi ha aggiunto: "L'impressione da bordocampo era di 11 titolari terrorizzati, c'era paura, come se la Juve non fosse la Juve. Difficile rispondere al perchè attraversino questo momento.avrà le sue colpe, ma non mi piace che venga attaccato solo lui".