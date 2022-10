Grande attesa per la sfida trnon solo in Italia ma anche in portogallo. Non potrebbe essere altrimenti visto che alla squadra di Schmidt basta un solo punto per qualificarsi agli ottavi di Champions League. I giornali locali hanno caricato la partita, certi che ci sarà un ambiente molto caldo allo stadio Da Luz, dove si prospetta il tutto esaurito con 60.000 tifosi che spingeranno i propri beniamini. Il quotidiano Report titola "All'attacco" confermando ciò che il tecnico del Benfica ha detto, ovvero che non giocheranno per il pareggio.