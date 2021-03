Domenica pomeriggio, alle 15, si giocherà all'Allianz Stadium la partita tra Juventus e Benevento, partita valida per la 28^ giornata di Serie A. Normalmente, entrambe le conferenze stampa degli allenatori si svolgono il giorno della vigilia. Ma così non sarà in questo caso.

Filippo Inzaghi, infatti, tecnico della squadra ospite, parlerà già oggi nel tardo pomeriggio, alle ore 18.

IL COMUNICATO DELLA JUVE - "Domani, dopo la consueta seduta di lavoro della vigilia, alle ore 15 mister Andrea Pirlo risponderà in conferenza stampa ai giornalisti invitati da remoto".