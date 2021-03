8









Sicuramente sapeva che sarebbe stata difficile, ma forse la prima stagione da allenatore Andrea Pirlo non se l'aspettava così complicata. Così piena di indisponibili mese per mese, almeno. Perché mai come quest'anno, tra Covid e infortuni, nell'infermeria della Juventus le porte girevoli non si sono mai fermate. E anche domenica contro il Benevento l'allenatore dovrà rinunciare ad alcuni giocatori chiave: oltre ai soliti Dybala, Demiral, Bentancur e Ramsey, Pirlo dovrà fare a meno anche di Alex Sandro e dello squalificato Cuadrado. Già, perché dopo il giallo preso contro il Cagliari il colombiano dovrà scontare un turno di squalifica nella gara di domani.



CAMBIO DI FASCIA - Quella del colombiano è un'assenza rilevante perché ancora una volta si era dimostrato un giocatore chiave lì sulla fascia destra: in quella zona del campo corre su e giù come un treno, attacca e difende, imposta e contrasta. Cambiano gli allenatori ma lui rimane sempre un giocatore fondamentale per la Juve. Contro il Benevento non ci sarà, e come già fatto altre volte quando è mancato il colombiano Pirlo dirotterà Federico Chiesa sulla fascia destra. A riportarlo è Tuttosport, che ricorda come da quell'out, siano arrivati l'assist per Morata col Crotone, il primo gol in Champions contro la Dinamo Kiev e la rete col Porto nell'andata degli ottavi di Champions. 7 gol su 12 stagionali (compreso quello con la Fiorentina contro l'Inter) sono arrivati da lì.



FIDUCIA - Senza Cuadrado la Juve proverà a sfondare con l'ex Fiorentina da quella parte: piede destro e fascia destra, dopo un avvio difficile è sbocciato definitivamente un paio di mesi fa, proprio nel periodo d'assenza di Cuadrado a causa del Covid. Tre gol di fila asfaltando anche Theo Hernandez nella gara col Milan, il ragazzo ha acquistato fiducia e sta vivendo un momendo d'oro. Dietro di lui dovrebbe giocare il brasiliano Danilo, altro giocatore in forma super e pronto a coprire le cavalcate di Federico. Pirlo cambia e sposta i pezzi del puzzle Juve cercando l'incastro giusto, senza Cuadrado ci proverà Chiesa a sfondare a destra.