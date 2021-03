è probabilmente il giocatore più duttile della Juventus. Dal centrocampo in su può giocare in ogni ruolo e Pirlo l'ha sfruttato spesso come seconda punta insieme a Ronaldo. Per la gara di domenica contro il Benevento, lo svedese è in ballottaggio con McKennie per un ruolo sulla trequarti dietro alla coppia d'attacco confermatissima Morata-Ronaldo. Secondo La Gazzetta dello Sport Kulusevski ha messo la freccia superando l'ex Schalke in vista della sfida contro la squadra di Pippo Inzaghi.