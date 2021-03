Domenica pomeriggio alle ore 15 la Juventus ospiterà all'Allianz Stadium il Benevento. La squadra sannita sta attraversando un momento di crisi e sicuramente arriverà a Torino con il coltello tra i denti, decisa a fare punti e continuare la corsa alla salvezza. Inzaghi approccerà il match con diversi grattacapi, derivanti dalla lunga lista di indisponibilità: Iago Falque, Depaoli e Letizia saranno fuori per infortunio, Glik e Schiattarella non potranno prendere parte alla partita perché precedentemente diffidati e ammoniti nell'ultimo turno contro la Fiorentina. Assenze pesanti per l'ambiente Benevento che negli ultimi tempi è diventato sempre più fragile.