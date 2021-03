Per la gara di domenica pomeriggio contro il Benevento Andrea Pirlo ritrova il brasilianoa centrocampo. Secondo quanto riporta Sky, l'ex Barcellona dovrebbe partire dal primo minuto dopo aver ritrovato la miglior forma fisica in questi giorni e aver definitivamente superato la calcificazione a livello della membrana interossea. Arthur aveva stretto i denti per giocare contro il Porto, col Cagliari è entrato nel finale di gara e domenica può riprendersi il suo posto da titolare.