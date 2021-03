Andrea Pirlo studia la formazione per la gara di domenica pomeriggio contro il Benevento. L'allenatore bianconero sta pensando a uno switch tra i pali: dopo aver saltato la trasferta a Cagliari a causa della lombalgia,dovrebbe partire dal primo minuto nella 28a partita di campionato con Szczesny in panchina. Pirlo voleva schierare l'ex Parma già nella gara contro il Cagliari, ma è stato costretto a anche a toglierlo dalla lista dei convocati per la lombalgia.