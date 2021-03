1









Dal sito ufficiale della Juventus: "SEMPRE IN GOL In tutti e tre i precedenti tra Juventus e Benevento in Serie A, entrambe le squadre hanno trovato la via del gol. VS NEOPROMOSSE... La Juventus ha vinto 22 delle ultime 24 gare casalinghe contro squadre neopromosse in Serie A (2N), mantenendo la porta inviolata ben 15 volte nel periodo. IL BENEVENTO CONTRO LE PRIME Il Benevento ha raccolto un solo punto in otto sfide di Serie A contro squadre che a inizio giornata occupavano le prime tre posizione in classifica – tuttavia è arrivato proprio nella gara più recente: 0-0 contro la Roma lo scorso febbraio. IN CERCA DELLA QUARTA La Juventus potrebbe vincere quattro partite di fila per la prima volta in questo campionato - l’ultima volta che infatti ha registrato una striscia di almeno quattro successi consecutivi in Serie A risale allo scorso luglio (sette in quel caso). FORZA TRE La Juventus ha segnato tre reti in tutti gli ultimi tre match di campionato, l’ultima volta che ha realizzato 3+ gol in quattro gare di fila in Serie A risale a settembre 2017. LA JUVE AT HOME La Juventus ha vinto in tutte le ultime sette gare casalinghe di campionato, segnando in ognuna di queste almeno due gol e subendo appena tre reti nel parziale POCHI FALLI Juventus (12.6) e Benevento (12.9) sono due delle quattro squadre che in media commettono meno falli in questo campionato, tra loro troviamo Napoli e Sassuolo. % PASSAGGI La Juventus, inoltre, è prima per percentuale di passaggi riusciti nella Serie A in corso (88%), il Benevento terzultimo (78%). I DATI DEL POSSESSO Solo il Sassuolo ha registrato un possesso palla più alto della Juventus (58%) in questo campionato – il Benevento è ultimo in questa graduatoria (42.6%). DIFESE NELLA PRIMA MEZZ'ORA Sfida tra la formazione che ha subito meno gol nella prima mezz’ora di gioco in questo campionato (la Juventus, cinque) e la seconda per gol concessi nei primi 30 minuti: il Benevento, 20, meno solo del Crotone (21)".