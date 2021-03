52







di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Appellarsi all'episodio sarà lo sfogo di un momento, ma la Juve esce dall'Allianz Stadium indiscutibilmente con le ossa rotte: vince il Benevento, a Torino, e lo fa per 1-0 grazie al gol di Gaich su errore clamoroso di Arthur in uscita.



La Juve ha provato a sfondare, a reagire, a innescare i giocatori di maggior talento. Ma non ci è riuscita, crollando sotto i colpi delle solite difficoltà di costruzione e di una giornata dai contorni incredibilmente nefasti. E' finito il sogno scudetto, è iniziata la rincorsa Champions.



Ecco le pagelle nella gallery dedicata.