Mancano una manciata di minuti al fischio d'inizio della partita odierna tra Juventus e Benevento e le squadre sono in campo all'Allianz Stadium per terminare le operazioni di riscaldamento. Proprio in queste fasi Andrea Agnelli e Fabio Paratici si sono intrattenuti per diversi minuti insieme all'allenatore dei sanniti Filippo Inzaghi, non una consuetudine durante le partite interne della Juventus. Paratici e Inzaghi sono concittadini e amici di lunga data, mentre Agnelli conosce il tecnico del Benevento dai tempi in cui questo vestiva la maglia bianconera.