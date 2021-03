ha parlato così nel pre partita di Juventus-Benevento: "Noi ci crediamo sempre, ci servono punti per arrivare all'obiettivo e dobbiamo provarci - ha detto a Sky - Ma come ha detto il mister si capisce subito che il messaggio che vuole mandare questa squadra è quello di vincerle tutte perché tutti i punti in palio sono importanti.. La giornata contro la discriminazione razziale? Io dico che è un peccato vedere che la gente fa cose brutte, bisogna capire una volta per tutte che siamo tutti uguali, dobbiamo rispettarci e non c'è nessuno di diverso. L'iniziativa della Serie A contro il razzismo è molto bella, oggi avremo magliette particolari e speriamo che la gente capisca che non si deve scherzare su queste cose".