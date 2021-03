Vecchi amici sul campo dell'Allianz Stadium. Nel pre partita di Juventus-Benevento, il presidente bianconero Andrea Agnelli e il CFO Fabio Paratici hanno avuto un lungo colloquio con Pippo Inzaghi, allenatore del Benevento ed ex attaccante della Juve nella fine degli Anni '90. Nell'ultima sessione di mercato le due società stavano per prendere in sinergia il terzino americano Reynolds, che dopo una lunga trattativa si è trasferito alla Roma. Inoltre, fu proprio Paratici a consigliare alla dirigenza del Benevento di prendere Inzaghi come allenatore: i due, entrambi piacentini, si conoscono da anni.