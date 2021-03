è stato chiaro, ogni partita sarà l’occasione per mettere pressione a chi sta davanti, ovvero al Milan ma soprattutto all’Inter. Il tecnico della Juventus si aspetta una crescita sul piano del gioco avendo anche più tempo per allenamenti e tattica,, squadra affamata di punti in chiave salvezza. Il tempo degli errori è finito per Cristiano Ronaldo e compagni,dopo quelle contro Spezia, Lazio e Cagliari, mai successo in questa stagione. Segui su IlBianconero.com la diretta della partita,Juventus (4-4-2): Szczesny, Danilo, Bonucci, De Ligt, Bernardeschi; Chiesa, Rabiot, Arthur, Kulusevski; Morata, Cristiano Ronaldo. All. PirloBenevento (5-3-2): Montipò; Improta, Tuia, Caldirola, Barba, Foulon; Ionita, Hetemaj, Viola; Gaich, Lapadula. All. Inzaghi