Dare continuità ai risultati, possibilmente vincendole tutte. La Juventus ha le idee chiare per continuare a coltivare l’obiettivo scudetto: archiviata la delusione Champions League, lungo la strada della squadra di Pirlo si parerà il Benevento di Inzaghi, a caccia di punti importanti in chiave salvezza. Bottino che i bianconeri vogliono conquistare in tutta la sua sostanza, per allungare il filotto di tre vittorie consecutive ottenute contro Spezia, Lazio e Cagliari.



DOVE VEDERLA IN TV – Juve-Benevento è in programma alle 15 di oggi, 21 marzo, e sarà visibile su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite). Inoltre sarà visibile anche in streaming, da smartphone e tablet, sull’app Sky Go.



Di seguito le probabili formazione di Juve-Benevento