Tanti i colpevoli della debacle contro il Benevento. I nodi sono venuti al pettine in un sol boccone, squadra, allenatore, dirigenza e presidente, tutti sotto accusa, per una stagione che al 22 marzo ha un sapore fallimentare perché alla Juventus non esistono ‘stagioni di transizione’, come ha spiegato Paratici. Poi, tra programmazione e progetto, in campo vanno i giocatori, sistemati a seconda del credo dell’allenatore. Contro la squadra di Inzaghi è stata una disfatta su tutta la linea, come evidenziano le pagelle dei giornali.



