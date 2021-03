Rosario Abisso di Palermo è l'arbitro di Juventus-Benevento. 58 gare dirette in Serie A nella stagione scorsa, è stato il responsabile Var della gara col Genoa nella quale insieme all'arbitro Abisso non ha concesso un rigore dubbio per un intervento in area su Alvaro Morata. Oggi Abisso è assistito dai guardalinee Giallatini e Lo Cicero, il quarto uomo è Giua. Banti al Var, insieme all'assistente Avar Vivenzi.



Qui sotto tutti gli episodi dubbi del match



74' - Giallo a Barba per aver allontanato il pallone a gioco fermo cercando la perdita di tempo.



70' - Chiesa finisce a terra in area giallorossa dopo un contrasto con Foulon: il terzino del Benevento cade da solo, e da terra sbarra la strada a Chiesa atterrandolo platealmente. Abisso rivede l'azione al Var e concede il calcio di rigore alla Juve.



60' - La ripresa scorre senza particolari episodi da moviola e con il risultato ancora bloccato sullo 0-0.



INTERVALLO



42' - Montipò esce dalla sua area prendendo il pallone con le mani, Abisso fischia il fallo ma non entrare il cartellino. L'espulsione forse era troppo perché il cartellino rosso viene estratto solo in caso di evidente opportunità da gol che l'arbitro in questo caso non ha ritenuto ci fosse, ma sarebbe stato giusto estrarre il cartellino giallo e il calcio di punizione diretto.



37' - Annullato un gol a Cristiano Ronaldo per fuorigioco: decisione giusta e nessuna protesta bianconera.



35' - Episodio chiave: cross a rientrare di Kulusevski e deviazione di Foulon; Abisso indica il dischetto del rigore per un tocco che inizialmente sembrava di mano, per poi fare marcia indietro dopo aver rivisto l'azione al Var: l'arbitro cambia decisione e far riprendere il gioco col calcio d'angolo in favore dei bianconeri. Decisione giusta perché Foulon sposta il braccio dietro la spalla, ed è con questa che tocca il pallone.



28' - La Juve protesta per un presunto fallo di mano di Viola in area giallorossa: il pallone prima sbatte sul ginocchio del giocatore e poi sul braccio, Abisso lascia correre.



16' - Ammonito Bernardeschi per un intervento falloso su Hetemaj a palla lontana: l'arbitro ha aspettato che finisse l'azione prima di estrarre il cartellino giallo al giocatore della Juve.



8' - Primo giallo della gara è per il difensore del Benevento Tuia per un intervento da dietro in scivolata su Morata: decisione giusta.



1' - Partiti!